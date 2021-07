Comitê Gestor do Geoparque Quarta Colônia realiza reunião de esclarecimento

Realizada na última sexta-feira, dia 2, uma reunião com o Comitê Gestor do Geoparque Quarta Colônia, juntamente com os indicados pela Prefeitura de São João do Polêsine para as comissões de trabalho, sendo elas: Comissão de Educação, Cultura e Comunicação; Comissão de Turismo e Meio Ambiente; e Comissão de Negócios e Renda. O município apresentou preocupação em relação aos critérios, além de questões que ainda estavam confusas perante as reuniões em cada uma das comissões.

Com a reunião objetivando o esclarecimento de dúvidas, foi questionado quanto a atuação e o papel do município de São João do Polêsine nas ações do Geoparque, por meio das comissões e dos representantes indicados. Na ocasião as dúvidas foram sanadas por meio de uma apresentação feita pela representante da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a professora Jaciele Carine Vidor Sell, e pela secretária executiva do Condesus, Valseria Maria Bulegon Gassen, aos representantes indicados em cada comissão. O encontro contou também com a participação do prefeito Matione Sonego.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine