Comitê da Dengue de Nova Palma realiza reunião

Na última sexta-feira, dia 28, foi realizada uma reunião do Comitê da Dengue de Nova Palma. Encontro foi realizado sede do Poder Executivo, junto ao gabinete do prefeito André Rossato.

Na reunião, o prefeito André e a secretária municipal de Saúde e Assistência Social, Kelli Cancian, explanaram sobre o trabalho que já é desenvolvido, reportaram elogios pela atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Endemias. Ainda durante o encontro foi reforçado o pedido para que caixas d’ água e bombonas devem estar fechadas com tela e possuir torneiras, entulhos são a “casa” do mosquito Aedes aegypti e é importante que sejam retirados, onde cada pessoa poderá colocá-los em frente de casa e avisar o Agente Comunitário de Saúde.

Na reunião também foi tratado sobre as visitas dos profissionais de saúde nas residências, pois segundo a Prefeitura de Nova Palma é importante que as pessoas recebam bem a equipe de combate a dengue, uma vez estão trabalhando para a saúde de todos.

O trabalho do Comitê da Dengue a partir de agora se dará na criação de uma comissão que ficará à frente desse trabalho. Integram o comitê os membros do Conselho Municipal de Endemias, Agente de Endemias, a secretária municipal de Saúde e Assistência Social, representante da Unidade Básica de Saúde (UBS), representante do Hospital Nossa Senhora da Piedade, representante da Brigada Militar e representantes dos moradores dos conjuntos habitacionais de Linha Rigon, Habitar Brasil e Cohab Raimundo Aléssio, juntamente com a presença do prefeito André Rossato e do vice-prefeito Valcenir Giovelli, dos agentes comunitários de saúde, e do representante da Secretaria de Obras, Marcelo Ferraz.

