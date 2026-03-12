Comissão regional inicia organização da programação dos “150 anos da Imigração Italiana na Quarta Colônia”

No último dia 6 de março, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa), em São João do Polêsine, foi o local de uma importante reunião das Associações Italianas, em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) e representantes dos municípios da Quarta Colônia. O objetivo foi discutir a programação dos 150 anos da imigração italiana, que será celebrado em 2027.

A reunião contou com a presença de líderes das associações e representantes municipais, visando fortalecer a cooperação e planejar eventos para essa importante comemoração. Uma comissão foi constituída pelas Associações Italianas da Quarta Colônia para essa função.

Encontro teve como objetivo promover o diálogo e o alinhamento de ações entre as associações italianas e os representantes dos municípios, visando a valorização da cultura e das origens italianas da região. Durante o encontro, foram debatidos temas relacionados às propostas e iniciativas voltadas à organização de um programa de atividades por parte de cada município participante.

Ficou encaminhado para o próximo encontro que cada associação, junto ao seu município, deverá estruturar suas ações e eventos, de modo a integrá-los posteriormente a um projeto maior regional da Quarta Colônia, fortalecendo a identidade cultural, a cooperação entre os municípios e a promoção conjunta das tradições italianas.

Estiveram presentes na reunião a Società Amici D’italia Polesani Nel Mondo de São João do Polêsine, por meio da presidente Maria de Fátima Giacomini; a Associação Vêneta de Vale Vêneto, com o presidente Tomaz Bortoluzzi e Rosa do Carmo Lago; a Società Culturale Italiana Di Faxinal do Soturno, pela presidente Ávida Brondani e vice Luiz Pozer; a Società Italiana Di Dona Francisca, com o presidente Nole Bastiani e vice Correntino Rampelotto; o Circolo Veneto Di Nova Palma, pela presidente Maria Neli Pippi; a Associação Veneta de Ivorá, presidente Marcos Zancan; a representante do município de Agudo e chefe da Emater, Cláudia Bernardini; e a secretária-executiva do Condesus, Valserina Bulegon Gassen.