Comissão de Educação, Cultura e Comunicação do Geoparque Quarta Colônia realiza encontro em Agudo

Responsáveis pelas secretarias da Educação dos municípios da Quarta Colônia e representantes da rede estadual de ensino foram recebidos nesta terça-feira, dia 21, no Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo (Icbaa) em uma programação bastante especial para debates e troca de informações.

A pauta da reunião foi sobre a Jornada Integrada de Formação de Professores em Educação Patrimonial do Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco que acontecerá no próximo dia 2 de dezembro e também a definição da data do evento em 2023. Na ocasião foi realizada uma breve apresentação sobre a visita dos avaliadores da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e avaliação da 1ª Jornada Acadêmica Integrada (Jai) Mirim Geoparque Quarta Colonia que ocorreu na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Na oportunidade da reunião em Agudo, a comissão aproveitou para conhecer o museu do Icbaa e a Casa da Charlotte, além de realizar um almoço de confraternização de final de ano.

Com informações do Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco.