Comissão de Agricultura busca apoio para agroindústrias de Faxinal do Soturno

O Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, esteve em audiência na tarde de segunda-feira, dia 10, com os vereadores de Faxinal do Soturno, Paulo Chelotti e Flávio Chelotti, com o secretário de Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho e o chefe de gabinete, Erli Teixeira.

A pauta da audiência foi a solicitação de recursos por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper) para a promoção da agroindustrialização no município, como forma de desenvolvimento social e regional, além de uma forma de geração de renda aos produtores. Os vereadores também aproveitaram para solicitar um rolo compactador para manutenção nas estradas municipais.

“Atualmente em Faxinal do Soturno, 10 famílias estão envolvidas neste sistema e mais duas aguardam para instalação. Buscamos ampliar o número de agricultores familiares, aproveitando a disposição da Emater em colaborar com os projetos de execução”, afirmaram os vereadores.

Covatti Filho afirmou que o pedido para as agroindústrias fica cadastrado na secretaria e entra como prioridade para quando o governo estadual fizer o descontingenciamento de recursos. Em relação ao rolo compactador, momentaneamente não há disponibilidade, mas poderá ocorrer em um novo roteiro de cedência definido pela secretaria.

