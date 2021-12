Comissão da estruturação da Apae de Nova Palma esteve reunida

Neste mês de dezembro foi realizada uma reunião da comissão da estruturação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Nova Palma.

Durante o encontro, a qual compõe a comissão Marciane Pegoraro como presidente, Márcia Somavilla como vice e Marciani Faccin da Rocha como secretária, foi realizado contato com a Federação das Apaes do Estado (Feapaes/RS). Na ocasião foi contatado o setor jurídico para conversar sobre estruturação física, número aproximado de pessoas que necessitam do serviço e, no decorrer do processo, será realizada ainda uma visita técnica para avaliar o local e o projeto de instalação da Apae de Nova Palma.

A equipe do município está engajada para que, o mais breve possível, a comunidade possa contar com este serviço de atendimento às pessoas com necessidades especiais de Nova Palma, o que será de extrema importância.

O local escolhido para ser sede da Apae é a extinta escola São Roque, na comunidade do Novo Paraíso, por já possuir uma estrutura física com espaços adequados e amplos, com área externa e um ginásio de esporte em anexo, onde poderão ser desenvolvidas diversas atividades.

Com informações da Prefeitura de Nova Palma