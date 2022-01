Comissão da Água de Paraíso do Sul realiza reunião

Na manhã desta terça-feira, dia 18, aconteceu uma reunião com os integrantes da Comissão da Água para tratar de assuntos referentes a diminuição do volume das vertentes em Paraíso do Sul. Na oportunidade foram abordadas algumas alternativas para amenizar o problema.

Devido à ausência de chuvas, a falta de água potável para consumo humano teve uma queda significativa em nas vertentes. Os índices pluviométricos dos últimos meses foram inferiores às medidas dos últimos anos. Muitas vertentes que antes esbanjavam água, hoje estão secas ou com volume bem abaixo do normal.

A Prefeitura de Paraíso do Sul conta com uma equipe engajada na elaboração de estratégias de preservação das nascentes e engloba pontos básicos como: controle da erosão do solo por meio de estruturas físicas e barreiras vegetais de contenção, minimização de contaminação química e biológica, entre outras.

No ano passado foram construídos poços artesianos que, atualmente, auxiliam muito no abastecimento da população. As entregas de cargas de água nas propriedades paraisenses que estão sofrendo com a escassez de chuvas também já teve início e são ampliadas conforme a necessidade.

Foi sugerido que os moradores instalem caixas d’água em suas residências para que, em caso de racionamento, as famílias possam contar com um pequeno reservatório. Outra dica importante seria a reativação dos poços já existentes. Quem possuir poço na propriedade e quiser realizar uma avaliação da qualidade da água, pode entrar em contato pelos telefones (55) 3262-1042 ou 3262-1122 para solicitar o serviço.

Durante a reunião também foi abordada à questão dos fechamentos de registros no interior, bem como, a ocorrência de fuga de água por parte de algumas pessoas ainda não identificadas. A Prefeitura pede que em caso destes tipos de ocorrência, que seja acionada a Secretaria Municipal de Obras e Trânsito que irá garantir o anonimato do denunciante.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul