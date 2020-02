Comemorações dos 61 anos de Agudo iniciam nesta sexta-feira

O município de Agudo inicia neste final de semana, as comemorações festivas aos seus 61 anos de emancipação político-administrativa.

As atividades iniciam com o Rodeio Crioulo Intermunicipal do CTG Sentinela do Jacuí nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro. A abertura oficial da programação de aniversário com pronunciamento das autoridades será no sábado, dia 8, às 9h, na sede do CTG, com transmissão da Rádio Integração.

Também na parte esportiva estão programados o Circuito Verão Sesc de Vôlei de Areia, no dia 9, no Clube Centenário; o Torneio Regional Interseleções Sub-23, no dia 16, no Grêmio Esportivo Elite; e o Torneio de Bochas Taça Beto Boeck, nos dias 22 e 29 de fevereiro.

A grande atração da programação será o show com a Banda Barbarella, marcado para o dia 16 de fevereiro, dia do aniversário do Município, às 19h, na Praça da Emancipação.