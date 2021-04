Comemorações do aniversário de Paraíso do Sul serão de forma online

A comemoração do aniversário de 33 anos de Paraíso do Sul ocorrerá de forma diferente. Devido a pandemia ela será realizada de forma online, na rede social da Prefeitura.

Uma das atividades comemorativas a data é a campanha ‘Declare seu amor por Paraíso’ onde os paraisenses que residem no município e também aqueles que moram fora são convidados gravar vídeos com mensagem aos 33 anos de Paraíso e posteriormente enviar para o fone: (55) 99608-1633, ou se preferirem podem postar diretamente no seu perfil pessoal e marcar a página da Prefeitura. Os registros serão divulgados nas redes sociais e site da Prefeitura.

Outras duas ações virtuais também estão programadas: Valorização dos músicos locais e Belezas naturais de Paraíso do Sul.

Valorização dos músicos locais

Os músicos de Paraíso do Sul poderão realizar uma live no dia 12 de maio apresentando uma canção em homenagem ao aniversário do município. O tempo estipulado para a apresentação terá em média de 4 minutos. Os interessados devem ter acesso á internet para que possam realizar sua apresentação no seu perfil pessoal do facebook e posterior será compartilhado na rede social da Prefeitura.

Belezas naturais de Paraíso do Sul

Será realizada uma enquete para selecionar 5 imagens que irão estampar o site e facebook da Prefeitura durante a semana comemorativa aos 33 anos. As imagens fazem parte da Campanha realizada no ano de 2020, “Belezas Naturais de Paraíso Do Sul”. Os autores das imagens selecionadas receberão um brinde pela participação.

Os interessados em participar desta homenagem ao município devem entrar em contato pelo fone/Whatsapp: (55) 9 9608-1633, ou via mensagem na Página do Facebook da prefeitura até o dia 6 de maio.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul