Começam obras de pavimentação do acesso a Faxinal do Soturno

Iniciaram na última semana, as obras de pavimentação do acesso a Faxinal do Soturno. Com investimento de R$ 3,5 milhões do Governo do Estado, os serviços na ERS-348 abrangem 2,3 quilômetros do município ao distrito de Santos Anjos.

“Esperada há décadas pela comunidade, a obra beneficia uma importante região gaúcha, contribuindo para o deslocamento dos usuários e o escoamento da produção agrícola, especialmente de arroz”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Essa é mais uma das ações do Plano de Obras do governo do Estado, que será entregue em breve à comunidade”, acrescenta.

As atividades na rodovia são fiscalizadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). No momento, ocorrem serviços de terraplenagem no sentido Faxinal do Soturno – Santos Anjos. “Após, daremos continuidade à pavimentação com a terraplenagem do quilômetro restante”, detalha o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino. “A expectativa é de que ainda no primeiro trimestre de 2021 sejam concluídas as atividades na rodovia”, projeta Faustino.

Alterações no trânsito

Em razão das obras, a ERS-348 está totalmente bloqueada no trecho. As principais opções de desvio são pelo Sítio dos Mellos, passando na barragem do Pique e saindo na Linha Nova Palma; e pela Linha da Lagoa, saindo em São João do Polêsine.

Além disso, os motoristas podem seguir pela ERS-348 entre o entroncamento que está em obras até o acesso à ERS-149, em São João do Polêsine.

