Comdica e Prefeitura de São João do Polêsine realizaram o evento “Magia de Natal”

No último domingo, dia 12, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes (Comdica), em parceria com a Prefeitura de São João do Polêsine, promoveu na Praça Matriz o evento “Magia do Natal”.

Durante a tarde festiva estavam disponíveis para a população apresentações artísticas, brinquedos para as crianças e prestação de serviços e orientações por parte Primeira Infância Melhor (Pim), Estratégia Saúde da Família (ESF) e Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A participação dos programas e serviços públicos teve como principal objetivo o de informar a população sobre os serviços prestados, além de orientações pertinentes em cada área de atuação, com folders informativos e educativos para as crianças e responsáveis. Dentro dessas atividades estava também a participação do “mosquito da Dengue”, por meio da Vigilância Ambiental em Saúde, que lembrou os cuidados com a dengue e divertiu as crianças.

Com informações da Secretaria da Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine