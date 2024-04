Comdica de Formigueiro palestra nas escolas estaduais

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) do município de Formigueiro concluiu neste mês de abril as atividades de mediação de conflitos escolares nas escolas estaduais.

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Oliva Lorentz Schumacher foram cinco encontros, envolvendo 12 turmas, e na Escola Estadual de Ensino Médio João Isidoro Lorentz ocorreram quatro encontros abrangendo 11 turmas de alunos, nos períodos manhã, tarde e noite.

Entre os temas abordados estava o uso indevido do telefone celular, atos de indisciplina, violência, infrequência, Bullying, Cyber Bullying, drogas e danos ao patrimônio púbico. Além disso, foi repassado também orientação aos alunos e professores referente ao trabalho infantil. Outro tema abordado foi a lei Henry Borel, criada para atender crianças e adolescentes vítimas de violência familiar, maus tratos, abuso sexual, exploração sexual e pedofilia.

Nas escolas municipais o projeto foi desenvolvido no segundo semestre do ano passado.