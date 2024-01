Comdica de Formigueiro homologa cadastro de entidades para execução de projetos

Na última sexta-feira, dia 26, foi publicado no site da Prefeitura de Formigueiro o edital com a relação das entidades que tiveram os cadastros homologados para execução de projetos por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (Comdica) de Formigueiro. Resultado foi divulgado após avaliação de documentação por parte da comissão.

As entidades que foram aprovadas estão aptas a participar do Edital de Chamamento Público, que será lançado pelo Poder Executivo, o quê deverá ocorrer no mês de março. A ação tem o objetivo de desenvolver projetos direcionados à política de proteção e atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social, que possam capacitar e formar jovens em campanhas educativas e preventivas na defesa dos direitos e em ações de fortalecimento.

Os projetos serão financiados pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Formigueiro, quase na totalidade de recursos obtidos por meio da dedução do Imposto de Renda. O desenvolvimento deles deverá ser gratuito para as crianças e adolescentes, oportunidade que serão fiscalizados pelo Comdica.

Confira as entidades que tiveram projetos homologados:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)

Desenvolver atendimentos clínicos com fisioterapia ocupacional e educação especial, projetos de equoterapia e oficinas para crianças e adolescentes.

Centro de Tradições Gaúchas Carreteiros do Pago

Danças tradicionais, oficinas de canto, laço da vaca parada e desenvolver atividades culturais a crianças e adolescentes.

Centro de Tradições Gaúchas Coxilha Verde

Desenvolver danças artísticas para crianças e adolescentes, atividades culturais desenvolvendo e despertando a tradição gaúcha.

Associação de Artesãs de Formigueiro (ASAF)

Prevê curso de pintura em tela com o objetivo qualificar e dar condições para incremento da renda familiar, despertar e incentivar a cultura o município.

Associação de Proteção Animal de Formigueiro (APAF-Pata Amiga)

Desenvolver aulas teóricas e práticas para adolescentes sobre os crimes de maus tratos, legislação atual de proteção aos animais domésticos, calendário de vacinação, castração, banho e tosa com aulas práticas e os cuidados com animais silvestres.