Comdica de Faxinal do Soturno publica edital para inscrições de projetos

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) de Faxinal do Soturno torna público o Edital nº 04 de abertura das inscrições para a seleção de projetos relativos à promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

Podem participar da inscrição de projetos sociais somente as Instituições Governamentais e Não Governamentais registradas no Comdica.

Os projetos podem ser enviados por e-mail (comdica@faxinaldosoturno.rs.gov.br) ou entregues pessoalmente, no período de 20 de outubro a 3 de novembro, em envelope devidamente identificado, contendo a ficha de inscrição preenchida, conforme o edital.

Clique AQUI e acesse o edital.

