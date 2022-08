Comdagro de Restinga Sêca debate compras de imóveis rurais por meio do Terra Brasil

Na última quarta-feira, dia 3, estiveram reunidos na Prefeitura de Restinga Sêca o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário (Comdagro), membros da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Emater em reunião extraordinária.Na ocasião foram discutidos diversos assuntos, destacando-se a apresentação e avaliação da primeira proposta encaminhada no município de compra de imóvel rural pelo programa Terra Brasil.

O programa foi iniciado em julho de 2022 por meio de duas linhas de crédito, o PNCF – Social, sendo operado apenas na região norte e área da SUDENE e o PNCF – Mais para as demais regiões. Neste ano, no mês de março, começou a operar mais uma linha de crédito, o PNCF – Empreendedor, que atende todo o Brasil.

Esta nova linha é menos restritiva que as demais possibilitando o enquadramento de um número maior de produtores que desejam adquirir imóveis rurais, entretanto possui uma taxa de juros maior e não possui bônus de rebate. Todas as linhas do programa Terra Brasil possuem prazo de 25 anos com 3 anos de carência. No município de Restinga Sêca, atualmente a Emater é a empresa que está operando o programa, orientando os interessados, elaborando os projetos e juntando as documentações.

Além desse programa foi discutido o retorno da escavadeira hidráulica do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) para a construção de novos micro açudes que deverão beneficiar produtores do município entre os meses de agosto e outubro deste ano.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca