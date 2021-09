Comando Rodoviário da Brigada Militar realiza Reunião de Comandantes de Frações em Restinga Sêca

Nesta quarta-feira, dia 1º, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) realizou a Reunião de Nivelamento dos Comandantes de Grupos Rodoviários que ocorre até esta quinta-feira, dia 2, no Hotel Recanto Business Center, em Restinga Sêca.

A reunião técnica e operacional teve a participação do prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno, além dos comandantes de Grupos Rodoviários e comandantes de Batalhões Rodoviários, além de Oficiais e Praças do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Encontro tem por objetivo a interação entre as Frações Rodoviárias para troca de conhecimentos gerais de policiamento rodoviário e o alinhamento das ações da Brigada Militar.

Durante a reunião são realizadas palestras pertinentes as atualizações da legislação de trânsito e temas sobre fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais. O evento é realizado de acordo com os protocolos sanitários previstos de prevenção contra o Covid-19.

Fonte: CRBM