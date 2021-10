Comando Regional da Brigada Militar realiza reunião em Paraíso do Sul

Na manhã desta quinta-feira, dia 7, Paraíso do Sul foi sede de uma reunião com o Comando Regional da Brigada Militar do Vale do Rio Pardo.

A reunião foi ministrada pelo coronel Valmir José dos Reis, comandante regional, e na oportunidade ele abordou como funciona a questão da segurança pública na região, o trabalho do policial militar, dando uma elucidação mais clara da sua real responsabilidade e perigo que permeia o seu objetivo: a segurança pública. O comandante falou também sobre a otimização do trabalho com auxílio das novas tecnologias e apresentou os dados de Paraíso do Sul em relação aos números anuais de ocorrências, bem como o relatório de produtividade diária geral. Os números apresentados são positivos que mostram a qualidade da segurança em Paraíso do Sul.

O evento foi realizado no Centro do Idoso e contou ainda com a presença de policiais da Brigada Militar de Paraíso do Sul, do prefeito Artur Ludwig, vice Arnildo Schunemann, secretários municipais, gerentes de agências bancárias e representantes de entidades municipais.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul