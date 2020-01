Comandante da Brigada Militar de Faxinal do Soturno recebe homenagem

Em cerimônia realizada na noite desta sexta-feira, dia 24, no Clube Arranca, em Cruz Alta, o tenente Antônio Marcos Martins Santos, comandante de Brigada Militar de Faxinal do Soturno, recebeu a “Comenda de Destaque Comunitário” do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM) de Cruz Alta.

A comenda destinada ao tenente Martins, que é natural de Cruz Alta, é em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na unidade militar. Homenagem foi entregue pelo major Cedenir Souza da Silva, comandante do 16º BPM.

“Foi neste Batalhão de Polícia que iniciei minha trajetória em 1993 como Soldado, onde fui lapidado e preparado durante 10 meses. Rememoro quando em todas as manhãs entoávamos a Canção do Batalhão que diz: Nossa missão é amparar, nossa voz verte nas pautas, a Brigada é Cruz Alta a se doar, Érico Veríssimo sonhou, Ana Terra nos herdou o exemplo de lutar. Quem entoa este canto é o mesmo policial que renuncia a própria vida quando busca proteger a sociedade no afã de replantar a paz colhida”, destaca o homenageado.