Com recursos próprios, Agudo adquire duas retroescavadeiras novas

A Prefeitura de Agudo deu mais um passo importante no fortalecimento da infraestrutura do município com a aquisição de duas novas retroescavadeiras, destinadas às Secretarias de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental e de Serviços, Infraestrutura, Obras e Trânsito. A entrega oficial aconteceu nesta segunda-feira, 30 de março.

O investimento total é de R$ 760 mil, realizado integralmente com recursos próprios do município. As máquinas, modelo XCMG XC870BRI, são equipadas com tecnologia moderna, tração 4×4, cabine fechada com ar-condicionado e alto desempenho operacional, o que permitirá ampliar significativamente a capacidade de execução de serviços tanto na área urbana quanto rural.

O prefeito Luís Henrique Kittel destacou a importância do investimento para o município. “Estamos aplicando recursos próprios com responsabilidade para fortalecer a nossa capacidade de atendimento. Essas máquinas vão dar mais agilidade aos serviços e melhorar diretamente a vida das pessoas, especialmente no interior”, afirmou.

O investimento ganha ainda mais relevância especialmente no que se refere à execução de serviços essenciais vinculados às duas secretarias. Atualmente, o município enfrenta uma demanda crescente por ações como manutenção e recuperação de estradas vicinais, abertura e conservação de vias carroçáveis, apoio direto à atividade agrícola, além da limpeza e desobstrução de valas e açudes. Também se destacam as obras de infraestrutura urbana e rural, fundamentais para garantir qualidade de vida à população. O secretário de Serviços, Infraestrutura, Obras e Trânsito, Ederson Luiz Lipke, ressaltou o impacto direto na execução dos trabalhos. “Com esses equipamentos, conseguimos dar mais eficiência às nossas equipes, reduzindo o tempo de resposta e ampliando a qualidade dos serviços prestados à comunidade”, pontuou.

Essas demandas são intensificadas pelas características de Agudo, cuja economia é fortemente baseada na agricultura. Nesse contexto, a manutenção constante das condições de trafegabilidade torna-se indispensável para assegurar o escoamento da produção, bem como o acesso adequado às propriedades rurais. O secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, Fernando Josias Wappler Dickow, enfatizou o apoio ao setor produtivo. “O produtor rural precisa de boas condições de acesso para trabalhar e escoar sua produção. Esse investimento fortalece diretamente a agricultura e contribui para o desenvolvimento econômico do município”, destacou.

A expectativa é de que os equipamentos entrem em operação nos próximos dias, fortalecendo ainda mais a estrutura de trabalho das equipes municipais e garantindo mais qualidade e agilidade nos serviços prestados à comunidade.

Fonte: Prefeitura de Agudo