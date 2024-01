Com nova marca histórica, BRDE supera R$ 2 bilhões em investimentos no RS

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) acaba de alcançar uma marca histórica para novos investimentos no Rio Grande do Sul. Com um crescimento expressivo no volume de operações ao longo de 2023, o banco fechou o período superando os R$ 2 bilhões (R$ 2.011.646.699,78) em financiamentos para novos empreendimentos no estado. O montante é 28,7% superior ao total contratado no ano anterior (R$ 1,562 bilhões), com destaque para os projetos nas áreas de inovação, armazenagem de grãos e geração de energia com fontes renováveis.

Com impacto direto no comportamento da economia gaúcha, a cadeia do agronegócio, que considera produtores rurais, cooperativas e as agroindústrias, novamente fechou com os maiores volumes em termos de novos investimentos. Ao todo, o agro gaúcho demandou R$ 1,488 bilhão em novos financiamentos. Os principais investimentos contratados ao longo de 2023 estão destinados para as cooperativas agroindustriais (R$ 475 milhões) e na ampliação da capacidade de armazenagem (R$ 389 milhões). A soma para o segmento considera também projetos de agricultura de baixo carbono (R$ 98 milhões) e equalização do Plano Safra, entre outras linhas de financiamento voltadas a quem produz no campo.

Para o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, o resultado histórico alcançado no ano passado reafirma o compromisso do banco com os setores estratégicos ao desenvolvimento do estado e de toda a região Sul. “Tivemos um ano de muitos desafios por conta das emergências climáticas, em especial para a economia gaúcha, mas o volume de operações mostra a confiança dos nossos empreendedores. O papel do banco é ser esse parceiro importante de quem produz e gera novas oportunidades”, destacou.

Sustentabilidade

Para geração de energia com fontes renováveis e projetos de iluminação pública e de ganhos em eficiência energética, os novos investimentos com apoio do BRDE apenas no RS somaram no ano passado R$ 533 milhões. Em 2022, esse total foi de R$ 218,2 milhões. O maior avanço foi na geração de energias limpas, que alcançou a marca de R$ 479,8 milhões (ante R$ 155,5 milhões no ano anterior).

Como maior operador nacional de recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) m favor de micro, pequenas, médias e médias empresas localizadas na região Sul do país, o BRDE fechou 2023 triplicando os investimentos em inovação no RS. O volume de novos investimentos no estado com recursos do órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ultrapassou R$ 164 milhões (2022 foram R$ 43,7 milhões) para projetos que agreguem novas soluções tecnológicas de diferentes setores produtivos.

Recursos internacionais

O processo de diversificação das fontes de financiamento mostrou resultados práticos no ano passado. Do total de R$ 2 bilhões em novas operações no RS em 2023, R$ 443,7 milhões contaram com funding internacionais (havia sido R$ 165 milhões no ano anterior). “Em torno de 23% dos nossos recursos têm origem na parceria com agentes estrangeiros, o que demonstra o nível de solidez e confiança que o BRDE alcançou. Mas acima de tudo, ampliam-se as opções de financiamento com as quais o banco opera, fortalecendo uma atuação alinhada à sustentabilidade”, frisou o diretor de Planejamento, Leonardo Busatto. Para o diretor, as relações com os bancos internacionais será importante fator nos desafios diante da transição climática, em especial no apoio aos municípios mais afetados por desastres naturais.

Setores

Considerando os setores econômicos, as áreas do comércio e serviços liderou as novas operações no RS no ano passado: R$ 634,5 milhões (crescimento ao redor de 49% ante 2022, que somou R$ 424,6 milhões). O maior salto foi no setor de infraestrutura, que passou dos R$ 209,8 milhões em 2022, para R$ 456 milhões no ano passado, alta de 117% em novos projetos no RS.

O setor da agropecuária (sem setores como agroindústria, por exemplo) fechou o período em R$ 473,3 milhões em novos investimos (alta de 45% antes os R$ 325 milhões de 2022). Mesmo sendo o setor com maior volume de operações voltados aos projetos e inovação, a indústria foi o único setor a registrar um recuo no volume de financiamentos: R$ 447,9 milhões (quando em 2022 foram R$ 603 milhões).

Região Sul

Considerando toda a região Sul, o volume de contratações no ano passado é igualmente histórico: R$ 5,851 bilhões, salto de 36% de um ano para o outro (R$ 4,295 bilhões em 2022). Do total de novos financiamento nos estados do Sul, R$ 1,29 bilhão teve origem em fontes internacionais.

No acumulado dos últimos cinco anos, o volume nominal de investimentos no RS financiados pelo BRDE ultrapassou a marca de R$ 6,6 bilhões. Com mais de 39 mil clientes, o BRDE fechou o ano com uma carteira de crédito ao redor de R$ 17,8 bilhões.

