Com entrada gratuita, Agudo prepara mais uma edição da Festa do Moranguinho e da Cuca

Agudo já está em clima festivo para mais uma edição da tradicional Festa do Moranguinho e da Cuca, que chega à sua 26ª edição celebrando a gastronomia local, a cultura e a produção local. Realizada entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro, a festa promete atrair cerca de 20 mil visitantes ao município, consolidando-se como um dos principais eventos regionais.

Com uma programação diversificada e entrada gratuita, a festa celebra a safra de morango e a rica tradição da cuca, fortalecendo a produção agrícola e artesanal de Agudo. O evento contará com mais de 100 produtores e empreendedores do município, que oferecerão uma ampla variedade de produtos, desde morangos frescos até deliciosos derivados como geleias, doces, sucos, tortas e bolos.

Segundo o prefeito Luís Henrique Kittel, a Festa do Moranguinho e da Cuca vem se consolidando ao longo dos anos, ganhando destaque por priorizar o comércio local e a agricultura familiar. “É uma oportunidade única de valorizar o que é produzido em Agudo e fortalecer nossos pequenos produtores”, ressalta Kittel.

Além das delícias gastronômicas, o público poderá desfrutar de uma variada programação cultural, com shows de artistas regionais e locais, distribuídos em dois diferentes palcos, exposições, feiras de produção agrícola familiar, artesanato, e uma feira multissetorial com produtos e serviços de empresas locais. A infraestrutura contará ainda com uma praça de alimentação, parque de diversões, exposições e um espaço comercial e industrial.

A Festa do Moranguinho e da Cuca é promovida pela Prefeitura de Agudo e pela Acisa. Nesta edição, conta com patrocínio da Benoit, Sicredi, Madeireira Jaeger e Farmácias São João.

Confira a programação completa em www.agudo.rs.gov.br/eventos/festa-do-moranguinho-e-da-cuca.

Fonte: Prefeitura de Agudo