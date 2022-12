Colorados de Restinga Sêca celebram os 16 anos da conquista do Mundial Fifa

Fotos: Bruna Leonardi

Para celebrar os 16 anos da conquista do Mundial Interclubes da Fifa do Sport Club Internacional, o consulado “Colorados de Coração” de Restinga Sêca promoveu no último sábado, dia 17, um jantar no interior do município.

Com o evento realizado no salão da comunidade de Três Vendas, com apoio da Associação Esportiva Tresvendense, os colorados relembraram o feito que colocou o clube entre os melhores do mundo, além de realizar homenagens aos sócios e entregar uma camiseta oficial para a comunidade, que ficará exposta no salão. Além disso, a réplica da taça do mundial fez a alegria dos colorados presentes no evento que encerrou com um jantar de confraternização.

“Queremos agradecer a comunidade pela recepção, inclusive com colorados e gremistas. É um dia festivo e queremos dar os parabéns a toda a comunidade de Três Vendas e aos colorados de Restinga Sêca que vieram”, agradeceu Petrônio Flores Mostardeiro, cônsul do Internacional no município.