Colheita do arroz no Estado alcança 89%

Com 841.049 hectares colhidos, o Rio Grande do Sul atingiu nesta semana 88,91% da área total estimada de 945.940 ha. Faltam ainda 11,09 pontos percentuais para o término dos trabalhos, o que representa pouco mais de 104 mil hectares.

As informações são divulgadas pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) do Instituto Rio Grandense do Arroz, a partir de informações obtidas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) da autarquia diretamente junto aos produtores do RS.

A produtividade no RS segue alta, com 8.883 quilos por hectare, ainda cima da média histórica (8.400 kg/ha da safra 2019/2020). Nesse item, o destaque fica por conta da regional Fronteira Oeste, que registra 9.543 kg/ha até o momento.

Duas regionais arrozeiras estão com mais de 90% da área colhida. A mais adiantada é a Planície Costeira Externa, com 94,9%: 101.824 ha de um total semeado de 107.300 ha. A Fronteira Oeste aparece com 92,46%: 257.367 ha de 278.349 ha. Todas as demais regionais já estão acima dos 80%.

Fonte: Irga