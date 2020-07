Coleta Seletiva completa dois anos em Restinga Sêca

No dia 20 de julho o Programa da Coleta Seletiva de Restinga Sêca completou seus dois anos.

Implantado em 2018, a Coleta Seletiva é uma parceria entre a Administração Municipal, através do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Associação Força no Braço.

Com a consciência dos cidadãos, o programa vem sendo um sucesso, além de ajudar as 15 famílias que trabalham direto na reciclagem, gerando emprego e renda, a Coleta Seletiva é, principalmente, um braço na preservação do meio ambiente e no descarte correto de resíduos.

Na tarde desta quarta-feira, 22, a secretária de Saúde, Jocelaine Brauner, acompanhada do secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Claudio Possebon, do diretor de Meio Ambiente, Geziel Soares e da Assistente Social, Carline Bortolás, visitaram os trabalhadores do projeto para parabenizá-los pelos dois anos e trabalho.

Números:

De agosto a dezembro 2018 foram recolhidos 72.300,00 Kg de recicláveis, de janeiro a dezembro de 2019 o número foi equivalente a 188.800,00 Kg; e, de janeiro a junho de 2020 o número já alcançou 110.600,00 Kg de reciclados e comercializados. No total nesses dois anos de Coleta Seletiva foram comercializados 371.700,00 Kg de reciclados.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca