Coleta de resíduos orgânicos em Nova Palma é pauta de reunião com representante da empresa responsável

Na última quinta-feira, dia 23, a prefeita de Nova Palma, Jucemara Rossato, reuniu-se com o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Tiago Facco, com o secretário municipal de Administração, Egleton Rodrigues, e o representante da empresa Explann para debater melhorias na coleta de lixo orgânico no município nova-palmense.

Durante a reunião, foram discutidos o atual modelo de coleta e possíveis estratégias para aprimorar a organização desse serviço essencial. Durante o encontro, também foi reforçado a parceria entre a empresa e a administração municipal, garantindo que a recolha de lixo orgânico seja cada vez mais eficiente e adequada às necessidades da comunidade.

Ressalta-se o aviso de que nos dias 4, 7 e 10 de fevereiro também haverá a coleta de lixo seco nas comunidades do interior. No dia 4 de fevereiro ocorre em Santa Luzia, Bugre, Felisberta, Cerro Azul, Caemborá (Usina Dona Francisca e Linha Jacuí), Santa Terezinha, Lajeado Seco e Pinhalzinho. No dia 7 de fevereiro a coleta ocorre na Linha Duas, Linha Três, Vila Cruz, Linha Novo Treviso, Linha Cinco, São Francisco, Rincão Santo Inácio, Novo Paraíso e Linha dos Coccos. Por fim, no dia 10, a coleta dos resíduos orgânicos acontece no Comércio, Gramado, São Cristovão, Salete, Linha Um, Bom Retiro, Rincão Santo Antônio, Rincão dos Fréos e Linha do Soturno.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma