Coleta de resíduos na cidade e no interior de Dona Francisca

A Administração Municipal de Dona Francisca lançou uma campanha para que a comunidade ajude a preservar o meio ambiente, fazendo o descarte dos resíduos nos dias específicos.

Na cidade até o Pinheirão a coleta de resíduos não recicláveis e resíduos orgânicos acontece nas segundas e sextas-feiras e a coleta de resíduos recicláveis às quartas-feiras.

No interior, a coleta acontece na primeira terça-feira do mês nas localidades de Linha do Soturno, Linha do Moinho, Formoso e Cerro dos Dambrós e na terceira terça feira do mês nas localidades de Sanga Funda, Linha Ávila e Trombudo.

Os resíduos devem ser separados por embalagens. O caminhão passa sempre no mesmo dia e horário. O lixo deve ser levado até a lixeira apenas próximo ao horário da coleta, para evitar que animais espalhem os resíduos pelas ruas.

Dúvidas sobre destinação final e mais informações sobre a separação, podem ser esclarecidas pelo fone: (55) 3268-1578 ou e-mail para a ouvidoria: ouvidoria@donafrancisca.rs.gov.br

COMO SEPARAR SEUS RESÍDUOS DOMÉSTICOS:

RESÍDUOS ORGÂNICOS:

– Restos de alimentos;

– Cascas de frutas, legumes e ovos;

– Flores, caules, folhas de árvores e hortaliças;

– Sacos de chás e café, erva mate e pó de café;

RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS (Rejeito):

– Resíduos de banheiro (papel higiênico, fraldas descartáveis, toalha de papel, preservativos, absorventes femininos);

– Guardanapo sujo, fio dental, canudinho, esponja de aço, panos velhos, palitos, embalagens plásticas sujas de sangue (carne);

– Bitucas de cigarro.

RESÍDUOS RECICLÁVEIS:

– Papéis (Papelão, caixa de jornais, revistas, cadernos;

– Embalagens tipo longa vida (caixas de leite, leite condensado, creme de leite, etc.;

– Metais (Alumínio, bronze, cobre, sucata de ferro, latas, panelas, fios e correntes);

– Plásticos (Copos descartáveis, sacos, sacolas, garrafas, embalagens, tubos de PVC, brinquedos, vasilhames de produtos de higiene e limpeza;

– Vidros (Copos, potes, jarros, frascos de perfumes, garrafas, vasilhames de produto de limpeza).

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca