Colaboradores da Camnpal participam de treinamento da NR 31

Pensando em capacitar os colaboradores para que as atividades sejam realizadas com segurança e dentro das normas exigidas, a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma (Camnpal) realizou nesta semana, entre os dias 26 e 28, em Dona Francisca, um treinamento referente a Norma Regulamentadora nº 31 (NR 31), que compreende a segurança e saúde no trabalho na agricultura. A atividade foi direcionada para o Departamento Técnico da cooperativa.

O treinamento foi ministrado por Fernando Machado Martins, instrutor da Cotreseg Segurança do Trabalho, de Santa Maria, que abordou temas como o conhecimento das formas de exposição direta e indireta aos agrotóxicos, conhecimento de sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros, rotulagem e sinalização de segurança, medidas higiênicas durante e após o trabalho, uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal, limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal.

Os treinamentos de segurança do trabalho visam criar um ambiente eficaz e seguro para o desenvolvimento das atividades.

Fonte: Camnpal