Claudimir Piccin é o novo presidente da Camnpal

Na última sexta-feira, dia 26, respeitando todos os protocolos para evitar a propagação da COVID-19, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. – Camnpal. Além dos habituais assuntos de prestação de contas, destinação das sobras do exercício de 2020 e plano de trabalho para o exercício de 2021, como acontece a cada dois anos, houve eleição para todos os Conselhos e para a direção da cooperativa.

Depois de 46 anos na presidência da Camnpal, Euclides Vestena deixa o cargo, porém permanece na direção da cooperativa ocupando a vice-presidência.

Foi eleito para o cargo de presidente Claudimir José Piccin, que desde 1985 dividia a direção da Camnpal como vice-presidente. Com esta mudança, buscou-se iniciar um processo de sucessão, porém, com a segurança necessária para que a Camnpal continue o seu processo de crescimento e desenvolvimento.

Em sua manifestação, Euclides Vestena, destacou o atual estágio em que a Camnpal se encontra, com 17 unidades, a diversificação nos negócios e a agroindústria. Também fez questão de agradecer a cada um que contribuiu para que a cooperativa atingisse o patamar atual, lembrando todos os conselhos que se sucederam nestes 46 anos, o quadro social, os colaboradores, as entidades de classe, os parceiros, os dirigentes cooperativistas, a sociedade, enfim, todos os que contribuíram de alguma forma. Finalizou salientando que vai continuar contribuindo com a cooperativa, agora na condição de vice-presidente e conclamou para que os associados continuem trabalhando com a sua cooperativa, fortalecendo assim o cooperativismo como um todo.

