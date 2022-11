Circuito Rota dos Dinossauros será inaugurada na próxima semana

Na próxima semana, de 7 a 13 de novembro, será inaugurado o Circuito Rota dos Dinossauros, um circuito planejado para ser percorrido de bicicleta.

O principal objetivo do projeto é tornar viável um circuito de cicloturistas nas regiões Central e Centro-Serra do Rio Grande do Sul, envolvendo 15 municípios: Candelária, Cerro Branco, Agudo, Restinga Sêca, São João do Polêsine, Dona Francisca, Ibarama, Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Silveira Martins, Faxinal do Soturno, Nova Palma, Sobradinho, Lagoa Bonita do Sul e Passa Sete.

O circuito, proposto pela União dos Municípios do Circuito Paleontológico – UMCP, com o apoio dos Municípios, foi construído para cicloturistas que preferem o contato com a natureza, por isso o trajeto passa preferencialmente por estradas não pavimentadas (chão batido).

A região por onde o cicloturista irá passar possui condições propícias à formação e preservação de fósseis, fato que deu origem ao nome da rota. A sugestão é que a rota seja percorrida em sete dias.

Em Faxinal do Soturno, a Rota dos Dinossauros chegará no 4º dia de percurso, subindo até a Ermida de São Pio, onde os cicloturistas poderão contemplar a beleza do vale da Quarta Colônia. Todo trecho já está sinalizado com placas que indicam o percurso da rota. A instalação das placas de sinalização foi realizada no mês de outubro.

De acordo com a Coordenadora de Cultura e Turismo de Faxinal do Soturno Vanessa Baccin, o circuito fortalece o turismo e favorece os pequenos empreendimentos do meio rural.

A abertura oficial da Rota dos Dinossauros no Geoparque Quarta Colônia será no dia 10 de novembro, às 10h, no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica – CAPPA/UFSM, em São João do Polêsine.

Confira o percurso completo:

Dia 1: Candelária à Cerro Branco – Distância: 31,72 Km (Ganho de Elevação: 358 m)

Dia 2: Cerro Branco à Agudo – Distância: 46,05 Km (Ganho de Elevação: 872 m)

Dia 3: Agudo à Recanto Maestro – Distância: 52,90 Km (Ganho de Elevação: 554 m)

Dia 4: Recanto Maestro à Dona Francisca – Distância: 50,28 Km (Ganho de Elevação: 1186 m)

Dia 5: Dona Francisca à Ibarama – Distância: 61,96 Km (Ganho de Elevação: 1295 m)

Dia 6: Ibarama à Vila União – Distância: 36,23 Km (Ganho de Elevação: 1113 m)

Dia 7: Vila União à Candelária – Distância: 47,95 Km (Ganho de Elevação: 596 m)

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno