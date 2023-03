Circuito Cicloturístico Coração do Rio Grande é lançado em Faxinal do Soturno

Neste domingo, dia 26, aconteceu a 2ª etapa do Circuito Cicloturístico Coração do Rio Grande, percorrendo as cidades de São João do Polêsine, Silveira Martins, Faxinal do Soturno e Restinga Sêca.

Em Faxinal do Soturno, o lançamento do Circuito aconteceu às 14h, na Prefeitura Municipal, com a presença do Prefeito Clovis Alberto Montagner, da Secretária da Educação, Cultura e Desporto Simone Cancian Stieler e da Coordenadora de Cultura e Turismo Vanessa Baccin, além de 16 ciclistas e cerca de dez integrantes da equipe de apoio.

O Circuito, organizado pela Associação Santa Maria Ciclismo (ASMC), é um projeto permanente que visa exercer a aptidão turística da região através de um turismo limpo, promovendo uma melhor distribuição econômica no interior. Consiste em um roteiro autoguiado projetado para ciclismo, com início e fim no mesmo local, com distância total de aproximadamente 200 km, passando pelo território de nove municípios da região.

De acordo com o presidente da ASMC, Jâneo Manoel Venturini, o circuito contribui para o desenvolvimento regional do turismo e ainda promove a economia local, principalmente nos pontos percorridos pelos cicloturistas. O coordenador do projeto Guilherme Rodrigues destacou que um dos diferenciais de Faxinal do Soturno é a ciclovia/ciclofaixa que atravessa a cidade.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno