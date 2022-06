Cineminha do Cras de junho abordou a importância da convivência entre gerações

Na edição de junho do Cineminha do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Faxinal do Soturno, realizado na manhã desta quinta-feira, dia 2, foi escolhido o filme “Up – Altas aventuras”. Participaram 13 crianças de 6 a 12 anos, pertencentes às famílias cadastradas no Cadastro Único.

De acordo com a psicóloga Rafaela Marchesan, coordenadora da atividade, no momento de conversa com as crianças realizada após a exibição do filme, foi abordada a importância da convivência entre as gerações, procurando estimular a reflexão sobre os benefícios para as crianças da convivência com os mais velhos, além de refletir sobre como elas podem auxiliar os idosos mais próximos do seu convívio.

“Aspectos como carinho, companhia, auxílio nas tarefas, contação de histórias, diminuição da solidão e do isolamento social foram trazidos pelo grupo como possibilidades dessa convivência intergeracional”, conta Rafaela.

Além disso, temas como luto/viuvez e o fato de que, mesmo na velhice, sonhos e objetivos estão presentes e podem ser conquistados, também foram trabalhados com os pequenos.

