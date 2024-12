Cineminha do Cras de Faxinal do Soturno exibirá o filme “Zootopia”

A próxima edição do Cineminha do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Faxinal do Soturno acontecerá nos dias 20 de dezembro e 3 de janeiro, com a exibição do filme “Zootopia”, que conta a história de uma cidade habitada por animais, onde uma raposa fugitiva e um coelho policial precisam trabalhar juntos para desvendar uma conspiração, descobrindo que mesmo inimigos naturais podem se tornar melhores amigos.

Podem participar do Cineminha do Cras crianças com idade entre 7 e 12 anos de idade que pertençam às famílias inseridas no Cadastro Único. É necessário fazer a inscrição no Cras ou pelo WhatsApp (55) 99131-2903, pois as vagas são limitadas. Cada criança deve ser inscrita em apenas uma data, pois a programação será a mesma.

As crianças que estudam em tempo integral, na Escola Santa Rita de Cássia, também podem participar, ficando dispensadas da escola no turno da tarde. A atividade é coordenada pela psicóloga Rafaela Marchesan.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno