Cineminha do Cras de Faxinal do Soturno debateu temas como preconceito e perseverança

Na última sexta-feira, dia 28, ocorreu no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Faxinal do Soturno mais uma edição do Cineminha do Cras, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Participaram 14 crianças, entre 6 e 12 anos, pertencentes a famílias inseridas no Cadastro Único e que realizaram inscrição prévia para a atividade. O filme exibido foi “a Bailarina”.

As crianças assistiram ao filme e, logo após, foi realizada uma roda de conversa com os pequenos acerca das questões retratadas no filme como o fato da protagonista infantil ser órfã, o preconceito vivenciado, a perseverança por realizar seu sonho e superar as dificuldades, nortearam a conversa.

Cabe ressaltar que, além do aprendizado, o Cineminha tem se constituído um espaço de lazer e diversão para as crianças público-alvo do projeto. A próxima edição do Cineminha, desta vez no turno da manhã, será em breve anunciada.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno