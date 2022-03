Cineminha do Cras de Faxinal do Soturno debateu sobre o bullying

“Extraordinário” foi o filme escolhido para esta edição do Cineminha do CRAS, realizado na tarde da quinta-feira, 17 de março, na sede do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Faxinal do Soturno. Onze crianças assistiram ao filme que conta a história de um menino prestes a iniciar a sua vida escolar.

De acordo com a psicóloga Rafaela Marchesan, coordenadora da atividade, a partir do filme foi trabalhada principalmente sobre o tema bullying, formas pelas quais ele se manifesta e como as pessoas podem ajudar quem está passando por isso.

O objetivo também foi fazer as crianças pensarem que todos são, em alguma medida, diferentes e observar estas diferenças no grupo. Para a psicóloga, este foi o encontro em que as crianças mais participaram, expondo situações vivenciadas por elas ou por colegas no ambiente escolar.

O Cineminha do Cras é promovido mensalmente e alguns encontros serão organizados também no turno da manhã, para contemplar todas as crianças.

