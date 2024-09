Cineasta Ricardo Zimmer, de Dona Francisca, será homenageado com o Prêmio Evandro Behr

O cineasta Ricardo Zimmer, de Dona Francisca, receberá o Prêmio Evandro Behr – Oscar da Cultura – na categoria “Legado Cultura Regional”. Cerimônia de premiação está agendada para ocorrer em jantar festivo na noite do dia 31 de outubro, no Salão Nobre do Clube Recreativo Dores, em Santa Maria.

O prêmio, que é uma realização de Iara Druzian, produção de Sandra Ávila e apoio do Clube Recreativo Dores, é conferido anualmente para as pessoas e entidades que tenham alcançado indiscutível mérito e destaque nas mais diversas áreas culturais. Nome da premiação é uma homenagem ao ex-prefeito de Santa Maria, Evandro Behr, que priorizou a cultura durante sua gestão nas décadas de 1980 e 1990.

Ricardo, atual secretário de Cultura e Turismo de Dona Francisca, é produtor de cinema e espetáculos, além de roteirista. Foi diretor da Channel TV, participou da novela Kananga do Japão, na extinta TV Manchete, e também em novelas da TV Globo como Rainha da Sucata e Mico Preto.