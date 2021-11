Cineasta de Dona Francisca ministra Oficina de Vídeo e Cinema em escola de Rio Grande

Difundindo a sétima arte, desde a última segunda-feira, dia 22, o cineasta de Dona Francisca, Ricardo Zimmer, que também é secretário municipal de Cultura e Turismo, está no município de Rio Grande, no Litoral Sul do Estado, ministrando a Oficina de Vídeo e Cinema.

Por meio do Projeto Eco Bonecos, do Grupo Pregando Peça, com produção cultural de LCVilanova Projetos Culturais, patrocinado pela empresa Braskem e financiado pelo Pró-Cultura do Governo do Estado, as aulas são direcionadas aos alunos do 5º Ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ramiz Galvão.

Durante a oficina, Zimmer tem a oportunidade de ensinar a linguagem cinematográfica, a criação de roteiros, storyboards (sequência de desenhos de cada cena), entre outros, além de, ao final, a criação de um filme. “Esta é uma forma de experimentar a produção e o conhecimento de cinema como meio de transformação da cultura. O cinema é transformador e precisa ser ensinado nas escolas, ainda mais nos dias atuais onde o celular é o meio visual mais popular do planeta”, explica o cineasta que segue até a próxima sexta-feira com as aulas no educandário.

O projeto Eco Boneco contempla ainda apresentações de teatro de bonecos, contações de histórias, Oficina de HQ, Teatro e de Teatro de Bonecos com uma equipe de 20 profissionais nas diferentes áreas artísticas. O objetivo é proporcionar atividades lúdicas e de formação para, pelo menos, 10 mil crianças e adolescentes em idade escolar.