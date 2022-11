Cidade Cuidadora: simpósio discute qualidade de vida aos idosos em Agudo

A atenção à saúde e ao bem-estar aos idosos é essencial para a garantia de qualidade de vida à população. Nesse sentido, a Prefeitura de Agudo promoveu a primeira edição do simpósio “Cidade Cuidadora”, com foco no tema “pensando uma cidade para cuidar dos idosos”.

O evento aconteceu na última quarta-feira, dia 9, no Salão da Comunidade Evangélica Luterana (redondo) e teve entrada gratuita.

“Tivemos um evento bem proveitoso nesta tarde, com boa participação da terceira idade”, avalia a Primeira Dama, Tanusa Dumke. Conforme ela, o Simpósio surgiu na ideia de oportunizar um momento de reflexão acerca das ações que possam ser acrescidas no Munícipio para o público. Entre as pautas, foi discutido o papel do cuidador de idosos e a segurança das pessoas da terceira idade.

A programação, contou com palestras sobre temáticas voltadas à saúde, aos direitos e aos cuidados com o idosos, com o Gerontólogo Dr. Newton Terra, e a Defensora Pública, Dra. Mariana Salla. Neste ano, Agudo é o 15º município a receber o Simpósio. Participaram do encontro de ontem, integrantes dos grupos organizados da Terceira Idade, autoridades e lideranças.

Durante o evento, houve espaços para entidades do município, como o Rotary Club, Lions Club, Espaço SER e Grupo Fischer, além de sorteio de brindes, orientações de saúde e coquetel.

Fonte: Prefeitura de Agudo