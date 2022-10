Cicloturismo: Agudo instala placas de sinalização da Rota dos Dinossauros

O cicloturismo é uma forma de turismo que consiste em viajar de bicicleta. Para os praticantes, é uma maneira saudável, econômica e ecológica de fazer turismo. Já para os municípios é uma ferramenta importante para divulgação do território e incentivo ao desenvolvimento econômico.

Com o intuito de levar os praticantes de cicloturismo até as cidades onde há sítios paleontológicos na região, inclusive em Agudo, bem como oferecer uma exploração dos pontos turísticos e históricos desses municípios, surge a Rota de Cicloturismo dos Dinossauros.

No município de Agudo, a Prefeitura instalou 22 placas de sinalização da rota, em pontos estratégicos. A Rota dos Dinossauros visita no município locais como a Igreja Evangélica de Confissão Luterana e CTG Sentinela do Jacuí, e percorre localidades como Cerro Chato, Linha Teutônia e Linha Boêmia.

O circuito é planejado para ser percorrido de bicicleta e foi construído para aqueles que preferem o contato com a natureza, por isso o trajeto passa preferencialmente por estradas não pavimentadas (chão batido). A região por onde o turista irá passar possuem condições propícias à formação e preservação de fósseis, fato que deu o nome a rota. Ao percorrê-la irá encontrar algumas réplicas de dinossauros pelo caminho.

A rota estará disponível o ano inteiro e a sugestão é que seja percorrida em sete dias. O circuito é autoguiado, ou seja, ele é sinalizado durante todo o percurso, e também possui o trajeto em GPS e aplicativos de localização.

O circuito de vem ao encontro do desenvolvimento turístico e é mais uma iniciativa capaz de explorar o grande potencial turístico de Agudo e região. Entre os municípios, está previsto no projeto a participação de, além de Agudo, as cidades de São João do Polêsine, Restinga Sêca, Candelária, Dona Francisca e Cerro Branco.

