Ciclista de Agudo vence corrida de Mountain Bike em Santa Maria

No último domingo, dia 14, um ciclista de Agudo venceu uma prova da 1ª Edição do Campeonato Ciclovia Bicicletas e Fort Bike Shop, de ciclismo mountain bike, no Espaço Rota D`Água, na localidade de Boca do Monte, em Santa Maria.

O agudense Charles Albano Schumacher disputou a competição na Categoria Masculina Master A1, onde participaram ciclistas com idade entre 30 e 34 anos. O atleta garantiu o 1º lugar do pódio na categoria, após percorrer um trajeto de 8 voltas no circuito.

Segundo Charles, ele se inscreveu na competição apenas para participar: “Fui para Santa Maria para representar os ciclistas da Quarta Colônia, já que tenho uma oficina de manutenção de bicicletas em Agudo e a maioria dos meus clientes são dos municípios da região, porém, tive um bom desempenho na corrida e acabei vencendo”, destaca o ciclista.