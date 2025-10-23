OUVIR A RÁDIO
CIC Quarta Colônia realiza reunião na Acisat, em São João do Polêsine

Na última segunda-feira, dia 20, a Câmara de Indústria e Comércio da Quarta Colônia (Cic Quarta Colônia) realizou reunião na sede da Associação Comercial, Industrial, Serviços, Agricultura e Turismo (Acisat), em São João do Polêsine. Na pauta estava o início das atividades da primeira diretoria eleita, definindo o planejamento estratégico e as ações para este final de ano e também para o início de 2026.

A reunião foi conduzida pelo presidente, Airton Wilhelm, e pelos demais membros da Diretoria presentes, ocasião em que foi discutido sobre os objetivos da entidade e também as prioridades da gestão para o final deste ano.

A CIC Quarta Colônia é uma entidade sem fins lucrativos que reúne associações da indústria, comércio e serviços de nove municípios com o objetivo de promover o desenvolvimento regional, fortalecer a economia e melhorar as condições de vida e infraestrutura. A entidade atua fomentando o turismo, apoiando a qualificação da mão de obra e incentivando projetos de cidades inteligentes e sustentáveis, por meio da representatividade e da força coletiva dos associados.

