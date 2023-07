Choculin integra oficialmente o Calendário de Eventos de Agudo

Nesta quarta-feira, dia 19, o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, sancionou e promulgou a Lei n° 2.424/2023, aprovada pela Câmara de Vereadores, que inclui o tradicional Choculin no Calendário de Eventos do município agudense.

O ato foi realizado junto à Prefeitura de Agudo, na presença de Marciano Vargas Machado, presidente do Rotary Club de Agudo; Gilson Evandro da Rosa, vice-presidente do clube de serviços; e do vereador Everson Niemeier, o Pato.

O Festival do Chopp, da Cuca e da Linguiça (Choculin) é promovido anualmente pelo Rotary Club de Agudo. Já na 20ª edição, o evento busca integrar a comunidade agudense e regional em uma festa típica alemã, além arrecadar recursos financeiros para serem investidos em prol da comunidade.