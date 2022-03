Charrua distribuidora de combustíveis assina contrato de instalação em Formigueiro nesta sexta-feira

Foto: Grupo Charrua

Autoridades políticas e a comunidade de Formigueiro vivem momentos de euforia e alegria nos últimos dias. O motivo é a expectativa da assinatura do contrato de instalação da empresa distribuidora de combustíveis Charrua no município, agendada para ocorrer na manhã desta sexta-feira, dia 4.

Conforme a Prefeitura de Formigueiro, a programação para o ato, que é considerado um momento histórico para o município, inicia às 10h com a assinatura do documento junto ao cartório. Após, ao meio-dia, no CTG Coxilha Verde, somente para convidados, a direção da empresa irá apresentar o projeto de construção da unidade no município que estará localizada na comunidade da Encruzilhada.

Segundo o prefeito Jocélvio Gonçalves Cardoso, o Xirú, para a obra deverá ser investido cerca de R$ 35 milhões por parte da empresa. Quando concluída, o local será o ponto de recebimento, depósito e distribuição de combustíveis para a metade sul do Estado.

Fundada em 1996, a empresa pertence ao Grupo Charrua que tem como slogan “O combustível do Sul”. O centro administrativo está localizado no município de Lajeado, o qual coordena todas as operações das demais unidades. São mais de 250 postos de combustíveis presentes em 188 cidades entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além disso, a Charrua opera com base de armazenamento em Esteio, Lajeado, Rio Grande e Coronel Barros, o quê garante a logística da rede.