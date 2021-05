Chargista Elias lança oficina virtual nessa segunda-feira

Nascido em Alegrete, porém santa-mariense desde sempre, um dos maiores ilustradores do país, o multipremiado, sagaz e bem-humorado, Elias Ramires Monteiro, estreia nessa segunda-feira, 10 de maio, sua primeira oficina virtual de charge.

Ao todo serão 5 aulas online, onde o criativo dará sugestões didáticas de como se organizar para o início da produção desse estilo de desenho.

“Vamos partir da ideia que para um bom trabalho com essa despojada arte de humor é preciso desenvolver noções de observação, interpretação e criação humorística relacionadas ao desenho”, explica o chargista.

A iniciativa faz parte do projeto Pregando Peça nas Redes, da tradicional companhia de teatro de bonecos de Santa Maria, Pregando Peça, o qual Elias também foi um dos fundadores há 36 anos. O renomado artista é responsável por criar a identidade visual dos espetáculos e projetos do grupo.

Os internautas interessados podem acompanhar as oficinas de charge e demais postagens pelo canal no Youtube: https://youtu.be/hYftJVwgfrQ – Facebook: facebook/grupopregandopeca – Instagram: @grupopregandopeca e site da trupe teatral, de 03 de maio a 19 de setembro. Os vídeos das oficinas serão intercalados, a cada semana, com outros materiais do projeto.

O conteúdo é gratuito e ficará disponível nas redes sociais. Para contato e mais informações sobre o grupo Pregando Peça visite www.pregandopeca.com.br. O programa cultural Pregando Peça nas Redes tem financiamento do Sistema Pró- Cultura LIC RS e também conta com o patrocínio da Nova Palma Energia.