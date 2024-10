Chá dos Idosos é realizado em Nova Palma

Na tarde desta quarta-feira, dia 16, foi realizado o Chá dos Idosos no Salão Paroquial de Nova Palma, evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social que celebrou o Mês do Idoso no município.

Na programação, após a saudação inicial do prefeito André Rossato, houve atividade física com a professora Patricia Mundt, palestra sobre fitoterápicos com a fisioterapeuta Marisa Bertoldo, que recebeu mimo da secretária de Saúde e Assistência Social Tatieli Gardin, sorteio de brindes e lanche.

Participaram também do evento a Associação dos Artesãos de Nova Palma, com exposição de seus produtos, e a equipe do projeto Tempero Natural no Prato, parceria da Emater com as secretarias municipais de Saúde, Educação e Agricultura e Meio Ambiente.

Ao final, cada participante recebeu ainda de lembrança por parte da organização do evento.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma