Chá do Idoso será realizado em Ivorá

Ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 16, no Salão Paroquial de Ivorá, o Chá do Idoso em celebração ao Dia do Idoso (1º de outubro).

Destinada para pessoas moradoras de Ivorá acima dos 60 anos, a programação iniciará às 13h30min com palestra de Patrícia Mattos Almeida, Coordenadora Regional da Política de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, que abordará o tema: “Saúde do idoso”. Às 14h15min ocorrerá a palestra de Fabrícia Tadia, extensionista da Emater/Ascar, que falará sobre “Alimento e memória afetiva”. Por fim, às 15h, terá uma roda de conversa sobre o projeto “Sempre é idade de ser feliz – Direito dos Idosos” e apresentação musical. Ação terá a presença de Claúdio Estivallet Júnior, Promotor de Justiça.

Durante o evento será servido chá e lanche, quando é solicitado aos participantes que levem xícara. Confirmação de presença deve ser realizada pelo telefone (55) 3267.1100.

Chá do Idoso é uma promoção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), juntamente da Secretaria Municipal da Saúde e Emater/Ascar.