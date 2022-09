CFC Uliana realiza blitz educativa sobre conscientização no trânsito em Faxinal do Soturno

Com o objetivo de incentivar um trânsito mais seguro, o CFC Uliana realizou uma blitz educativa nesta segunda-feira, 26 de setembro, no centro de Faxinal do Soturno.

Durante a ação, que integra as atividades da Semana Nacional de Trânsito, foram entregues materiais informativos para a conscientização de pedestres, ciclistas e motoristas. A iniciativa contou com o apoio da Administração Municipal e da Brigada Militar de Faxinal do Soturno.

De acordo com a Diretora Geral do CFC Uliana, Carine Quatrin, além desta blitz educativa, na próxima sexta-feira, 30 de setembro, está programada uma atividade de orientação sobre o uso correto da ciclovia, com a participação de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno