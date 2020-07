Cestas básicas começam a ser entregues às famílias atingidas pela estiagem em Restinga Sêca

Diversas famílias rurais de Restinga Sêca tiveram sua safra prejudicada pela forte estiagem, que se alastrou até meados de maio de 2020. Devido a isso, a Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a Defesa Civil Municipal e com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, iniciaram a entrega de cestas básicas para famílias do interior.

Neste mês cerca de 150 cestas serão entregues. Os beneficiados seguem o levantamento feito pelas secretarias em conjunto com a Emater. Famílias rurais que tenham interesse em receber a cesta básica e se enquadrem nas condições previstas pelos órgãos, devem fazer o pedido via protocolo, na Prefeitura Municipal.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca