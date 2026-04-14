Cerimônia marca início de curso profissionalizante de Operação de Máquinas Pesadas em Nova Palma

Na manhã do último sábado, dia 11, foi realizada, no Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado, em Nova Palma, a cerimônia de aula inaugural do curso profissionalizante de Operação de Máquinas Pesadas, promovido pelo Programa RS: Qualificação, da Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Social.

As capacitações serão ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O ato contou com a presença de representantes da entidade, entre eles o gerente de operações, Adriano Wietzycoski, e o instrutor Edson Luiz Soares Silveira. Também participaram autoridades municipais, como a vereadora Isamara Piccin, a coordenadora municipal de Assistência Social, Jaqueline Saviano, e o secretário municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Tiago Cocco Facco.

O curso integra o conjunto de ações de qualificação profissional desenvolvidas pela secretaria no município. Além da formação em operação de máquinas pesadas, que teve início no sábado, Nova Palma já ofertou capacitações nas áreas de pintura predial, alvenaria e elétrica.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma