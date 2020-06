Cerca de 700 pessoas já foram vacinadas contra Gripe em Ivorá

Cerca de 700 pessoas já foram vacinadas contra a Gripe em Ivorá. A informação é da enfermeira responsável pelo setor de Imunizações da Estratégia da Saúde da Família (ESF) São José, Simone Sarzi Sartori Patatt.

A enfermeira relata ainda que a estimativa do Ministério da Saúde é vacinar, aproximadamente, 900 pessoas no município. “Com a função do Covid-19 houve uma procura ainda maior pela vacina, principalmente de idosos”, destaca Simone, acrescentando que aquelas pessoas dos grupos prioritários que ainda não se vacinaram devem procurar a ESF para fazer a vacina.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe segue até sexta-feira, dia 5 de junho.

As vacinas iniciaram na rede pública no dia 23 de março, destinadas para idosos e trabalhadores da área de Saúde, e gradativamente, foi disponibilizada para outros grupos prioritários, eles foram priorizados por causa do novo coronavírus.

“A Secretaria de Saúde de Ivorá informa que a Campanha de Vacinação 2020 teve o cronograma seguido pelo Ministério da Saúde, sem aglomerações de pessoas, também foi realizado a vacinação no interior do município para aqueles munícipes que lá residem”, lembra o secretário de Saúde, Jordano Moro.

