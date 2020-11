Cerca de 60 jovens participam de seleção para o Exército em Faxinal do Soturno

Foi realizada na manhã de quinta-feira, dia 19 de novembro, a primeira seleção dos jovens alistados para prestar o Serviço Militar Obrigatório em 2021. Ao todo, 61 conscritos de Faxinal do Soturno (35), São João do Polêsine (12) e Dona Francisca (14) compareceram ao Antigo Seminário em Faxinal do Soturno para a inspeção de saúde e entrevista.

Conforme a responsável pela Junta de Serviço Militar de Faxinal do Soturno, Rosenilda Trentin de Oliveira, esta é a primeira etapa da seleção. Os jovens ainda participarão de uma segunda etapa, em fevereiro de 2021, que definirá quem irá servir ao Exército a partir de março e quem será dispensado. Os aprovados incorporarão no 29° Batalhão de Infantaria Blindada (BIB), em Santa Maria.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno